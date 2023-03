UBS belässt JCDecaux auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jcdecaux":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JCDecaux nach Jahreszahlen und einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Kurseinbruch in Reaktion auf die Kennziffern für 2022 sei übertrieben, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Werbekonzern berge weiterhin Aufwärtspotenzial, da die Aussicht auf eine Erholung der Gewinne in China zunehme und das Geschäft außerhalb Chinas von der Erhöhung der Tarife und dem strukturellen Rückenwind durch die Digitalisierung profitiere./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 22:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 22:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.