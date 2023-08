UBS belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit Blick auf eine Sondersteuer auf Bankgewinne in Italien auf "Buy" belassen. Sollte die Höhe der steuerlichen Sonderabgaben durch die Höhe der jeweils verwalteten Anlagen einer Bank gedeckelt sein, so wäre die finanzielle Belastung der Geldhäuser deutlich geringer als anfangs angenommen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bank Unicredit wäre in diesem Szenario unter den großen Banken Italiens am wenigsten von der Sondersteuer belastet. Für Intesa sei die Belastung von mittlerem Ausmaß./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 23:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 23:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.