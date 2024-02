UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsjahresviertel auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Angesichts des neuen Ziels für das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal und insgesamt dürften die Analysten ihre Ebit-Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 nun um bis zu zehn Prozent kürzen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konzernziele schienen einen im Jahresvergleich 16-prozentigen Umsatzzuwachs in der Auto-Sparte des Chipherstellers in der zweiten Geschäftsjahreshälfte zu implizieren und ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zur ersten Geschäftsjahreshälfte. Das dürfte ein wesentliches Thema während der Telefonkonferenz sein, da dies Fragen aufwerfe./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 07:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.