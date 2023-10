UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Autosparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dieser habe einen beruhigenden Ton angeschlagen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Umsätze der Sparte dürften im Geschäftsjahr 2024 im niedrigen zweistelligen Bereich zulegen. Dies sei in erster Linie auf das starke Wachstum im Bereich der Elektromobilität sowie auf Marktanteilsgewinne bei Mikrocontrollern zurückzuführen. Der Markt habe bisher für die Autosparte nur ein Umsatzwachstum von acht Prozent erwartet./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 15:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.