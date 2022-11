UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach einem Treffen mit den Chefs der Bereiche Industrial Power Control (IPC) und Power & Sensor Systems (PSS) auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Wunsch nach kulturellem Wandel bei dem Chiphersteller in Richtung eines profitableren Wachstums sei spürbar gewesen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Leistungskennziffern und Erfolgskriterien belegten dies. Dies sei die wichtigste positive Veränderung./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 15:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.