UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In Bezug auf die Preisgestaltung sei der Chiphersteller, der in der Vergangenheit weniger aggressiv gewesen sei, jetzt auf dem richtigen Weg, die Lücke zu den Wettbewerbern zu verringern, um den Marktpreisen besser gerecht zu werden, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Unternehmen einen soliden Grundstein gelegt, um die Konkurrenten ab 2023 zu überflügeln./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 19:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.