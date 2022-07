UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche mit starken Quartalsergebnissen. Im Fokus stehe aber die Auftragslage, in der sich erste Schwächen zeigen dürften. Wichtig sei es zudem, die Kapazitäten im Auge zu behalten. Vergleichsweise hohe Risiken sieht er bei besonders smartphoneabhängigen Unternehmen wie AMS, Soitec und STMicro. Beim Telekomausrüster Nokia sieht er die Zahlen als möglichen positiven Kurstreiber./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.