UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 12,20 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Analyst Mark Freshney betonte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine weiterhin positive Einschätzung zu den Anbietern Erneuerbarer Energien. In den integrierten Energiekonzernen wie Enel und Iberdrola sieht er aber eine bessere Möglichkeit, diesen Trend in Verbindung mit dem Investitionswachstum bei den Stromnetzen zu nutzen, schrieb der Experte./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.