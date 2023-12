UBS belässt ING auf 'Buy' - Ziel 17,10 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,10 Euro belassen. Die europäischen Bankenaktien hätten seit Ende 2020 eine Gesamtrendite von 82 Prozent erzielt, 53 Prozent über dem Marktdurchschnitt, schrieb Analyst Jason Napier in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2024. Angesichts der wohl bald wieder sinkenden Leitzinsen, der schleppenden Konjunktur sowie der Steuer- und Regulierungsänderungen, gebe es für die Bankenaktionäre damit einen klaren zyklischen Anreiz zum Ausstieg. Er sieht aber immer noch eine - wenn auch geringere - Werthaltigkeit des Sektors, also noch Luft nach oben für die Aktien./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 18:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.