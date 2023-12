UBS belässt Hannover Rück auf 'Sell' - Ziel 185 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Sell" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der neue Ausblick des Rückversicherers für das Nettoergebnis liege etwas über seiner Erwartung, entspreche aber in etwa der Konsensschätzung, schrieb Analyst Will Hardcastle am Dienstag in einer ersten Reaktion. An den Dividendenerwartungen sollte sich indes trotz der angekündigten Steigerung der Ausschüttungen wenig ändern./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 07:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.