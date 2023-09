UBS belässt Glencore auf 'Buy' - Ziel 520 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore nach einem Werksbesuch auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Recyclinggeschäft sei bislang im Gesamtkonzern noch recht klein, habe aber Potenzial, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den nächsten fünf Jahren könnte das operative Ergebnis dort bereits auf eine Milliarde Dollar anwachsen. Der Rohstoffkonzern baue den Bereich bereits jetzt aus, um von dem für die 2030er-Jahre zu erwartenden exponentiellen Wachstum aus dem Schrott von Altbatterien zu profitieren./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 03:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 03:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.