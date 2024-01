UBS belässt Glencore auf 'Buy' - Ziel 500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die operative Entwicklung im Segment Kohle des Bergbaukonzerns habe sich abgeschwächt, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick gebe es Risiken und es winkten auch keine Sonderausschüttungen. Das Unternehmen dürfte in den kommenden zwölf Monaten aber von steigenden Kupferpreisen profitieren./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 23:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.