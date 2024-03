UBS belässt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Resultate hätten am Berichtstag zunächst einen starken Handelsauftakt nach sich gezogen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dann aber habe Unsicherheit über die Auftragsdynamik wohl einen Umschwung gebracht. Er glaubt jedoch, dass das Investitionsumfeld in der Lebensmittelindustrie auch bei Gea die Stimmung aufhellen sollte./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 18:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.