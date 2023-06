UBS belässt GSK auf 'Sell' - Ziel 1310 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK nach Investorenveranstaltungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 1310 Pence belassen. Im HIV-Segment liege das Präparat Apretude bei der Markteinführung leicht über den internen Erwartungen, während Cabenuva den Prognosen entspreche, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Neue Mechanismen in dem Bereich, darunter breit neutralisierende Antikörper, seien nach wie vor interessant, dürften aber Zeit brauchen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2023 / 23:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2023 / 23:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.