UBS belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 1860 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Seine Prognosen für die am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns lägen beim Umsatz auf Höhe der Konsensschätzung, bei der operativen Marge aber darunter, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Anlagevotum beruhe auf seinen über den Konsensschätzungen liegenden, langfristigen Umsatzerwartungen für das Medikament Shingrix./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 13:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.