UBS belässt Fuchs SE auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fuchs SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 12. März anstehenden Zahlen dürften eine robuste Barmittelentwicklung im vergangenen Jahr belegen, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schwache Nachfrage aus der Autobranche werde die Absatzentwicklung des Schmierstoffherstellers 2024 aber wohl bremsen /gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 02:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 02:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.