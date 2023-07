UBS belässt Fresenius auf 'Buy' - Ziel 32,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Ein Tornado habe kürzlich in den USA ein zu Pfizer gehörendes Werk für Injektionsmittel schwer beschädigt, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da dieses zu den weltweit größten Werken dieser Art zähle, könnte die Fresenius-Tochter Kabi von Ausfällen profitieren. Außerdem sollten die Preise steigen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 11:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.