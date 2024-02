UBS belässt Freenet auf 'Neutral' - Ziel 24,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Eckdaten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Dank der Geschäfte im Bereich TV-Entertainment habe der Telekommunikationsanbieter im vierten Quartal beim Umsatz positiv überrascht, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte ist jedoch weiterhin vorsichtig, was das unabhängige Mobilfunk-Modell für Privatanwender auf längere Sicht betrifft. Zudem sei unklar, wie rentabel das TV-Geschäft 2025 und darüber hinaus sein werde./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 18:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.