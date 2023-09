UBS belässt Freenet auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur auf eine milliardenschwere Mobilfunk-Auktion verzichten und die Nutzungsdauer bestimmter Frequenzen um fünf Jahre verlängern will, sei eine klar positive Nachricht für die meisten deutschen Telekomunternehmen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Freenet könnte kurzfristig ein Gewinner eines Wettbewerbs der Mobilfunkanbieter sein. Auf längere Sicht bleibe er mit Blick auf das Geschäftsmodell aber vorsichtig./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 18:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.