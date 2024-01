UBS belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Europas Flughafenbetreiber hätten bis 2027 umfangreiche Investitionen vor sich, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Diese dürften - gemessen an der Marktkapitalisierung - von 18 Prozent bei Aena bis 75 Prozent bei Fraport reichen. Seine diesbezüglichen Schätzungen lägen deutlich über den Konsensprognosen. Die Investitionen begrenzten auch das Potenzial für Kapitalausschüttungen an die Aktionäre./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 16:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.