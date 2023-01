UBS belässt Flutter auf 'Buy' - Ziel 14000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Flutter Entertainment":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Erholung des europäischen Reise- und Freizeitsektors sollte sich in diesem Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Davon sollte der Bereich Glücksspiel überdurchschnittlich profitieren. Flutter sei angesichts des Wachstumspotenzials des Online-Glücksspielkonzerns nicht ausreichend bewertet./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 04:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 04:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.