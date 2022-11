UBS belässt Flutter auf 'Buy' - Ziel 13800 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Flutter Entertainment":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 13800 Pence belassen. Mit dem positiven Ausgang des Schiedsgerichtsverfahrens sei ein Unsicherheitsfaktor für den Glücksspielkonzern weggefallen, schrieb Analystin Louise Wiseur am Montag in einer ersten Reaktion. In dem Verfahren ging es um die Bewertung von Fanduel. Der Konzern Fox News müsste, sollten sie eine Kaufoption für einen Anteil an der Flutter-Tochter ziehen, deutlich mehr auf den Tisch legen, als Fox gedacht hatte./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.