UBS belässt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 181 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Ungewissheit über die Margen limitiere das Aufwärtspotenzial für die Aktie des Brillenkonzerns, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Start ins Jahr 2024 sei aber offenbar gut gelungen, so der Experte nach der Telefonkonferenz im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen. Chancen und Risiken stünden derzeit in ausgewogenem Verhältnis./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 08:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.