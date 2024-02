UBS belässt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 181 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenkonzern die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Der Fokus liege aber auf der operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) im zweiten Halbjahr, die unter den Schätzungen am Markt und nur knapp über seiner Prognose liege, so der Experte./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 17:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.