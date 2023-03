UBS belässt Eon auf 'Neutral' - Ziel 10,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2023 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern zeigten sämtliche Indikatoren in die richtige Richtung, allerdings sei in den kommenden fünf Jahren nur mit einem leichten Wachstum der Ergebnisse zu rechnen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2023 / 07:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.