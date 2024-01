UBS belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die anstehende Pressekonferenz der Bundesnetzagentur dürfte die Eröffnung der öffentlichen Anhörung für die nächste Regulierungsperiode in Deutschland sein, die im Jahr 2028 für Gas und 2029 für Strom beginne, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erwarte eine Diskussion über die erlaubten Renditen und das Anreizsystem. Sie rechne mit Auswirkungen nicht auf die aktuelle Regulierungsperiode, aber auf die langfristigen Investitionspläne deutscher Netzbetreiber wie Eon./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 11:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 11:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.