UBS belässt Easyjet auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet auf "Buy" belassen. Seit seiner letzten Studie zur Positionierung der Investoren habe sich die Stimmung für einige Flughafenbetreiber und Fluglinien verschlechtert, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Der Billigflieger Easyjet gehöre dabei zu jenen Unternehmen, bei denen sich die Anleger zuletzt zunehmend neutral positioniert hätten./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.