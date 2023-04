UBS belässt Diageo auf 'Neutral' - Ziel 3950 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3950 Pence belassen. Beim britischen Sprituosenkonzern überschatte die Verlangsamung der Geschäfte in den USA die gute Dynamik in anderen Regionen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Mangel an kurzfristigen Kurstreibern unterstreiche sein neutrales Votum./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 12:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.