UBS belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Im europäischen Logistiksektor seien zuletzt die Wachstumssorgen mit Blick auf das zweite Halbjahr in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der jüngste, vorsichtige Ausblick des US-Konzerns Fedex erschwere einen positiven Blick auf die kurzfristigen Aussichten. Am derzeitigen Punkt des Geschäftszyklus' und mit der Perspektive biete die Deutsche Post aber perspektivisch ein vergleichsweise gutes Chance-Risiko-Profil./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 23:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.