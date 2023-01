UBS belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Experte Cristian Nedelcu analysiet in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen hypothetischen Kauf der Bahn-Logistiktochter Schenker. Investoren würden darauf zunächst wohl negativ reagieren, da die Post lange keine große Übernahme gestemmt habe, es Integrationsrisiken gebe und unklar sei, wie viel Schenker in "normalen" Zeiten verdiene. Es gebe aber auch positive Aspekte wie Synergiepotenzial. Zudem sei die Post operativ stark./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 19:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.