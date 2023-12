UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Interesse an online bestelltem Essen sei mittlerweile wieder geringer als noch vor 12 oder 24 Monaten, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Viele Investoren hätten in dieser Branche in den vergangenen zwei Jahren Geld verloren und sorgten sich um die Qualität der Anlagen vor allem in europäischen Anbietern. Bei Delivery Hero habe sich das Interesse weg von der Profitabilität und hin zu Wachstum verschoben./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 15:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.