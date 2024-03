UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Optimisten dürften mit Blick auf die angekündigte Veränderung und Verlängerung einiger Kreditlinien die Refinanzierungsmöglichkeiten in den Fokus rücken, Pessimisten dagegen den geplanten Rückkauf von Wandelanleihen und die damit absolut gesehen steigende Zinslast, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Montag in seiner ersten Reaktion. Unter dem Strich seien die Maßnahmen aus seiner Sicht aber positiv zu werten. Von der anstehenden Analystenkonferenz des Essenslieferdienstes erwartet der Experte weitere Einzelheiten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.