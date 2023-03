UBS belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 30,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Die Börsenbetreiber hätten sich dank des Rückenwinds durch steigende Zinsen und die hohe Volatilität an den Finanzmärkten 2022 besser geschlagen als die Vermögensverwalter, was vor allem für Deutsche Börse gelte, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt weiter die Börsenbetreiber und hier an erster Stelle die Euronext vor den Frankfurtern. Seit Oktober aber sei die Bewertung von Börsenbetreibern auch wegen der Präferenz der Anleger für Bankentitel wieder gesunken. Unter den Vermögensverwaltern präferiert er EQT und Partners Group./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 21:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.