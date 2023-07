UBS belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Ende Juni habe Schroders seine Top-Position unter den von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwaltern mit Blick auf die Wertentwicklung seiner Fonds das dritte Quartal in Folge verteidigt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Diese Stellung hätten die Briten zum Jahresende 2022 von DWS zurückerobert - die Deutsche-Bank-Tochter rangiere für das zweite Quartal 2023 nur auf Rank vier./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 14:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.