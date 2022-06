UBS belässt Credit Suisse auf 'Neutral' - Ziel 7 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Credit Suisse habe aktuell externe und hausgemachte Probleme, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Radikale Schritte würden damit wahrscheinlicher. Die dünne Kapitaldecke der Credit Suisse Group limitiere die Optionen der Banktochter./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.