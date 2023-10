UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die am 27. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Kunststoffkonzerns dürften weiter schwache Volumina und die anhaltenden Herausforderungen für 2023 belegen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für das dritte Quartal liege ebenso unter den Konsensprognosen wie seine Ebitda-Schätzungen für 2023 und 2024./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 16:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.