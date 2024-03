UBS belässt Continental auf 'Neutral' - Ziel 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Im Autozuliefersektor gebe es erste Lichtblicke am dunklen Horizont, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Diesjährige Marktpotenziale in Europa seien nicht eingepreist, doch langfristig seien die Wachstumsvoraussetzungen schwierig. Schaeffler und Continental sind die Aktien, die er vor diesem Hintergrund am wenigsten bevorzugt./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 04:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 04:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.