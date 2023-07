UBS belässt Continental auf 'Neutral' - Ziel 67 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Finanztrends Video zu Continental



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach aktuellen Marktdaten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Juni sei wohl der zweite Monat in Folge mit einem erfreulichen globalen Wachstum bei Pkw-Ersatzreifen gewesen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies liege vor allem an China und Nordamerika. Bei Truck-Ersatzreifen sei der globale Markt ohne China aber offenbar geschrumpft./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 16:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.