UBS belässt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 67 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Autosparte habe ergebnisseitig etwas schwächer als abgeschlossen, die Reifensparte indes ein klein wenig besser, schrieb Analyst David Lesne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Alles in allem sei das operative Ergebnis (Ebit) damit wie erwartet ausgefallen, doch der freie Barmittelzufluss (FCF) des Autozulieferers und Reifenherstellers habe deutlich unter den Schätzungen gelegen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.