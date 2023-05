UBS belässt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 15,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Analyst Daniele Brupbacher wertete die Jahresziele der Bank in einer ersten Reaktion am Mittwoch positiv, damit nähere sich die Bank der Konsensschätzung an. Der operative Gewinn habe im Auftaktquartal 2023 die Markterwartung um 14 Prozent übertroffen. Der Nettogewinn liege sogar noch deutlicher über der Konsensschätzung./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.