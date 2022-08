UBS belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 4425 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH vor den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4425 Euro belassen. Analyst Gregor Kuglitsch rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit Verbesserungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) von neun beziehungsweise 10,5 Prozent, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Nach starken ersten sechs Monaten rechnet der Experte für das zweite Halbjahr aber mit einem bescheideneren Zuwachs des Betriebsergebnisses aufgrund der relativ hohen Vergleichsbasis und der sich abschwächenden Endmärkte. Die bereits recht optimistischen Prognosen der Konkurrenz deuteten aber zumindest auf ein gewisses Wachstum hin./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 14:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.