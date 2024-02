UBS belässt British American Tobacco auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Mit in einem Medienbericht kolportierten höheren Tabaksteuern in Bangladesch würden deutlich höhere Verkaufspreise einhergehen, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollten die Steuern tatsächlich erhoben werden, wäre das negativ für BAT, denn Bangladesch sei für den Tabakkonzern ein attraktiver Absatzmarkt./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 14:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.