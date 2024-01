UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 325 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Boeing nach einem Zwischenfall mit einer 737-Max-9-Maschine auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Dies werde zu Sorgen der Anleger über die anhaltenden Qualitäts- und Zuliefererprobleme des US-Flugzeugbauers bei diesem Modell führen, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch seien die weiteren Folgen über die Verhängung eines Startverbots für bestimmte Jets in den USA hinaus nicht abzuschätzen./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 06:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.