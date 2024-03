UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Februar auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar mehr 737-Max-Jets als von ihm erwartet an die Kunden gebracht, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Februar 2023 aber seien mit 24 Maschinen noch 7 mehr als nun ausgeliefert worden. Trackingdaten des Anbieters Cirium deuteten zudem darauf hin, dass der März ein weiterer schwacher Monat in puncto Auslieferungen werden dürfte./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 17:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.