UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 255 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Dubai Airshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. "Die Aufträge treiben die Auslieferungen an, die Auslieferungen treiben den Cashflow an, der Cashflow treibt die Aktien an", fasste Analyst Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die aktuelle Entwicklung bei dem Flugzeugbauer zusammen./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 05:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 05:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.