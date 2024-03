UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Finanztrends Video zu Boeing Co.



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf den Wechsel an der Konzernspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Markt warte auf Änderungen beim Flugzeugbauer, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer ersten Einschätzung am Montag. Der personelle Umbau dürfte als Schritt gewertet werden, den Konzern wieder in die Spur zu bringen. Der Kandidat für den Chefsessel sollte aus dem Branchenumfeld kommen und über entsprechende operative Erfahrungen verfügen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 13:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.