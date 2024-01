UBS belässt BAT auf 'Neutral' - Ziel 2400 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen des indischen Tabakkonzerns ITC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Dieser habe im Dezember die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies darauf, dass BAT 29 Prozent der Anteile an ITC halte./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.