UBS belässt BASF auf 'Sell' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Dank eines starken Agrarchemie-Geschäfts habe BASF die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) vor Sonderposten deutlich übertroffen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen könnten nun steigen, aber selbst dann läge wohl der freie Barmittelfluss immer noch unter den Barkosten für die Dividende. Bei der Vorlage der vollständigen Zahlen Ende April müsse BASF noch einige Fragen beantworten./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 16:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.