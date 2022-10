UBS belässt BASF auf 'Sell' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Unternehmen mit überdurchschnittlich hohem Produktionsanteil in Deutschland seien Wacker Chemie, BASF, Covestro, Evonik und Lanxess, schrieb Analyst Andrew Stott in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Expertenvorschlag zur Gaspreisbremse in Deutschland. Er sieht vor allem bei Lanxess unmittelbare Kostenerleichterungen und bei BASF, Covestro und Wacker in erster Linie einen positiven Stimmungseffekt. Evonik dürfte am wenigsten profitieren wegen der jüngsten Umstellung eines großen Anteils des Gasverbrauchs auf Flüssiggas aus Marl./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 14:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.