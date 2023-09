UBS belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Bekanntwerden von Metallfehlmengen auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 100 Euro belassen. Wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Metallen drohten dem Kupferkonzern Wertberichtigungen von mehr als 100 Millionen Euro, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Montag vorliegenden Studie ersten Einschätzung. Der Vorfall sei besorgniserregend und nage an der Glaubwürdigkeit der Systeme und Prozesse von Aurubis, die Folgen für den Finanzmittelfluss (Cashflow) seien aber begrenzt. Zudem könnte Versicherungen womöglich für Ersatz sorgen./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2023 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 07:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.